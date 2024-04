In giro con cocaina e marijuana, due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, in flagranza di reato, due pregiudicati alcamesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto di violazioni al codice della strada, hanno sottoposto a controllo: un 34enne che, fermato alla guida di un motociclo e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, sarebbe stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi, occultate nel vano portaoggetti del mezzo; un 46enne che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro contenente circa 60 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestrato mentre per i due soggetti, dopo l’udienza di convalida, sono scattati i domiciliari.