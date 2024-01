Picchia e toglie il cellulare all’ex compagna, misura cautelare per 25enne

Scatta il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna con braccialetto elettronico anti-stalking per un 25enne trapanese. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la denuncia della donna che ha raccontato agli investigatori dell’Arma una serie di maltrattamenti subiti nel tempo. I militari hanno così documentato ripetute percosse, minacce di morte, sottrazione del cellulare e della patente di guida e il danneggiamento dell’auto. Per l’uomo è così scattato il provvedimento che è stato eseguito dai militari.