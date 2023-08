Prende a calci e pugni bagnante in spiaggia, denunciato 30enne

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un uomo classe 1993 per il reato di lesioni personali commessi nei confronti di un’altra persona.

Durante il fine settimana, presso la locale Stazione Carabinieri, un 34enne ha presentato una denuncia contro ignoti perché vittima di un’aggressione in spiaggia scaturita per futili motivi. Il denunciato ha raccontato al maresciallo dei Carabinieri che mentre era presso uno stabilimento balneare di Mazara del Vallo, aveva avuto un alterco con uno sconosciuto che lo aveva così aggredito costringendolo a ricorrere alle cure mediche per diverse ferite riportate.

I Carabinieri, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Marsala, hanno svolto immediati accertamenti. Hanno invitato in caserma potenziali testimoni della lite e hanno recuperato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I certosini accertamenti dei militari dell’Arma hanno così consentito di raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto autore dell’aggressione, un 30enne, che con calci e pugni avrebbe causato alla vittima lesioni guaribili in almeno un mese. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.