Giudiziaria

“Provocò morte di un ventiduenne in incidente”, chiesto processo per omicidio stradale

Per l'incidente del 31 maggio 2024 che era costato la vita al 22enne Tommaso Di Giacomo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio di una 28enne accusata di omicidio stradale aggravato per l’incidente del 31 maggio 2024, lungo la statale 187 a Buseto Palizzolo, che era costato la vita al 22enne Tommaso Di Giacomo.

Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal sostituto procuratore Giulia Mucaria. Secondo l’accusa, la donna, alla guida della sua Fiat Panda, stava uscendo da un’area privata per immettersi sulla statale in direzione di Palermo quando si sarebbe scontrata con la Peugeot 308 guidata da Di Giacomo. L’impatto frontale non aveva lasciato scampo al giovane, deceduto per le lesioni riportate.

