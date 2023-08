Rientra in Italia dopo essere stato rimpatriato, arrestato 40enne

Un 40enne di origine tunisina è stato arrestato dai carabinieri di Trapani con l’accusa di reingresso illegale nel territorio nazionale. I militari dell’Arma, in servizio presso il centro di permanenza per rimpatri di Contrada Milo, durante le procedure di identificazione ed accertamenti AFIS su soggetti sbarcati sull’isola di Pantelleria poco prima, hanno riscontrato che il 40enne tunisino risultava già rimpatriato nel febbraio scorso. L’uomo, arrestato in quanto avrebbe disatteso il provvedimento, a seguito dell’udienza di convalida, verrà nuovamente rimpatriato.