Ruba gasolio dai mezzi di una ditta di rifiuti, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un pregiudicato 40enne del luogo, per il reato di furto aggravato.

I Carabinieri, allertati in piena notte per un segnalato furto in atto, raggiungevano la sede di una azienda operante nel settore della raccolta differenziata in diversi comuni della provincia, sorprendendo il 40enne con due taniche contenenti complessivamente oltre 30 lt di gasolio asportato verosimilmente poco prima dai veicoli aziendali parcheggiati all’interno.

L’uomo, già gravato da pregiudizi di polizia per analoghi furti di carburante e di cavi conduttori in rame, dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Petrosino con contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.