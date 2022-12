Trovato un panetto di hashish sulla battigia del lungomare di Tre Fontane

I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno trovato sulla battigia del lungomare di Tre Fontane un panetto di hashish del peso di 670 grammi. I militari sono stati avvisati da un passante che ha notato lo strano involucro sulla battigia. La droga è stata sequestrata.

Già nel febbraio 2021 i carabinieri avevano trovato su quella stessa spiaggia un pacco di droga di 36 chili, in un periodo in cui in tutta la provincia di Trapani si sono verificati altri ritrovamenti di droga.