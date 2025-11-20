Sicilia by Italpress

Il 3 dicembre a Palermo la Giornata internazionale dei diritti dei disabili

PALERMO (ITALPRESS) – Sport, diritti e inclusione: parte da Villa delle Ginestre il percorso che accompagnerà Palermo verso il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Questa mattina l’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo ed il CIP Sicilia hanno presentato il programma ufficiale delle iniziative, alla presenza del direttore sanitario dell’ASP Antonino Levita, […]

