Agrigento

Schiaffi e pugni tra due fidanzati a San Leone, entrambi finiscono in ospedale 

Si sono registrati momenti di forte tensione nelle scorse notti in un’abitazione nei pressi di San Leone, ad Agrigento

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Dalle parole sono passati velocemente ai fatti con lei che si sarebbe scagliata contro di lui e quest’ultimo che avrebbe poi reagito. Si sono registrati momenti di forte tensione nelle scorse notti in un’abitazione nei pressi di San Leone, ad Agrigento. A darsele a vicenda, secondo quanto ricostruito, una coppia di convincenti: lui trentacinquenne, lei trentasettenne.

Entrambi sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno diagnosticato lesioni ed escoriazioni sparse. A scongiurare che la situazione precipitasse, più di quanto già non lo fosse, sono stati i carabinieri. Ad avvisare i militari dell’Arma sono stati alcuni vicini, preoccupati per le urla e per il forte trambusto. 

