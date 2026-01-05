Schiaffi e pugni tra due fidanzati a San Leone, entrambi finiscono in ospedale 

Dalle parole sono passati velocemente ai fatti con lei che si sarebbe scagliata contro di lui e quest’ultimo che avrebbe poi reagito. Si sono registrati momenti di forte tensione nelle scorse notti in un’abitazione nei pressi di San Leone, ad Agrigento. A darsele a vicenda, secondo quanto ricostruito, una coppia di convincenti: lui trentacinquenne, lei trentasettenne.

Entrambi sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno diagnosticato lesioni ed escoriazioni sparse. A scongiurare che la situazione precipitasse, più di quanto già non lo fosse, sono stati i carabinieri. Ad avvisare i militari dell’Arma sono stati alcuni vicini, preoccupati per le urla e per il forte trambusto.