Stadio Esseneto, eseguiti gli scavi per installare le torri faro

«Proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presso lo Stadio Comunale Esseneto, finanziati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, grazie all’attività di programmazione e interlocuzione istituzionale portata avanti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento.” Lo dice l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato.

“Come comunicato dal Direttore dei Lavori, sono state completate le opere di incantieramento e risultano già eseguiti gli scavi per il passaggio delle linee elettriche a servizio delle torri faro, oltre alla realizzazione dei pali di fondazione dei plinti. Le torri faro e i corpi illuminanti sono già stati forniti e si trovano in deposito presso i magazzini dell’impresa esecutrice, pronti per la fase di installazione a completa maturazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo armato.

Come Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, esprimo soddisfazione nel vedere un finanziamento importante trasformarsi in un cantiere attivo, segno concreto di un lavoro amministrativo che punta alla qualità delle opere e alla sicurezza dei cittadini.

L’intervento non si limita alla riqualificazione di un impianto sportivo strategico, ma assume un valore fondamentale anche sotto il profilo della protezione civile, poiché lo Stadio Esseneto è individuato nel Piano di Protezione Civile comunale, aggiornato nell’ottobre 2022 e approvato con D.G.C. n. 256 del 07/12/2022, come area di ricovero e accoglienza della popolazione in caso di calamità naturali.

Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dei lavori, affinché l’opera venga completata nei tempi previsti e secondo gli standard di sicurezza e funzionalità attesi dalla città.»