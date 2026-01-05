Catania

Tentato omicidio per vendicare aggressione al figlio del boss, 5 arresti 

Una spedizione vendicativa nei confronti del presunto autore del ferimento, avvenuto ad agosto, del figlio di uno degli arrestati di oggi, elemento di spicco di uno dei clan di mafia

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Oltre 50 carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno dando esecuzione, dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza di custodia cautelare per cinque persone, ritenute responsabili del tentato omicidio di un giovane di Paterno’, nel Catanese, avvenuto a ottobre scorso.

Si tratto’, secondo gli investigatori, di una spedizione vendicativa nei confronti del presunto autore del ferimento, avvenuto ad agosto, del figlio di uno degli arrestati di oggi, elemento di spicco di uno dei clan di mafia operanti a Paterno’. I cinque sono ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal “metodo mafioso”. L’ordinanza e’ stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. 

