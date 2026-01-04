Apertura
Incidente stradale tra Raffadali e Agrigento, due feriti: uno è in gravi condizioni
L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Lo scontro è avvenuto in contrada Buagimi, in territorio di Raffadali
Un brutto incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale che collega Agrigento e Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali versa in gravi condizioni.
L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Lo scontro è avvenuto in contrada Buagimi, in territorio di Raffadali. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri.
Incidente stradale a Raffadali
