Incidente stradale tra Raffadali e Agrigento, due feriti: uno è in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale che collega Agrigento e Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali versa in gravi condizioni.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Lo scontro è avvenuto in contrada Buagimi, in territorio di Raffadali. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri.