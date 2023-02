Gf Vip, l’agrigentina Incorvaia in nomination: l’appello della famiglia

L’agrigentina Micol Incorvaia questo lunedì dovrà affrontare il televoto, la sfida che le si propone è molto difficile perché in nomination ci sono le cosiddette teste di serie dl Grande Fratello; con lei in nomination Tavassi, Edoardo e Murgia, finiti nella bufera dopo aver staccato i microfoni dentro il van e aver raccontato cose dall’esterno.

“Ci rivolgiamo a tutti gli agrigentini che guardano il programma a preferire con i voti a disposizione Micol che nella casa si sta distinguendo per il suo leale e corretto comportamento. La beffa è che essendo il suo Tavassi anch’esso al televoto i voti dei loro follower potrebbero subire una divisione e sfavorire entrambi”, dichiara la famiglia Incorvaia.