In commercio il primo panettone al Pistacchio DOP di Raffadali di Gacioppo

Sicilia terra di storia, cultura, vino, tradizione gastronomica e di pistacchio che continua a conquistare i palati di esperti e appassionati di gastronomia di tutto il mondo. Il suo sapore unico e la sua qualità

superiore sono il frutto di secoli di tradizione agricola e di un territorio che, grazie alla

sua ricchezza dei suoli, conferisce al pistacchio un gusto inconfondibile: “Siamo felici di esordire con il primo panettone con la crema al pistacchio DOP di Raffadali – racconta Salvatore Gacioppo che insieme alla moglie Francesca Mangione gestisce l’azienda di famiglia – da quando abbiamo comprato i terreni sono passati diversi anni e adesso con il nostro lievitato più importante vogliamo valorizzare ancora di

più questo frutto straordinario raffadalese”.

Il pistacchio di Raffadali è coltivato principalmente nel comune siciliano da cui prende il nome (nel cuore della provincia di Agrigento) e proprio qui la famiglia Gacioppo dal 2018 ha iniziato prima la

coltivazione dell’oro verde e poi si è impegnata nella sua valorizzazione con diversi prodotti frutto dell’albero appartenente alla famiglia delle Anacardiacee. Dallo scorso anno si è deciso di dar vita ai primi lievitati e rendere omaggio al Natale attraverso un dolce che è diventato simbolo delle feste invernali: pochi pezzi ma di altissima qualità con lievitazione complessiva di circa 25 ore dove viene utilizzato il lievito madre. Nasce così il primo panettone alla crema al pistacchio DOP di Raffadali con un

design realizzato appositamente: profumo, morbidezza e gusto sono la chiave di questo lievitato artigianale che si arricchisce di una pregiata farcitura pistacchio di Raffadali. Un pane dolce ideale da mangiare a fine pasto ma anche anche a colazione o da regalare per stupire con gusto e raffinatezza, viene proposto insieme ad una crema al pistacchio realizzata sempre dall’ultimo raccolto dello scorso settembre. Raffadali, con il suo clima mite e il terreno fertile, è il luogo ideale per la coltivazione

dell’oro verde: qui la natura dona ogni anno pistacchi dal sapore intenso e inconfondibile, riconosciuti come DOP per la loro unicità e qualità. Il panettone è prodotto in soli 200 pezzi, nella confezione da 1100 grammi con oltre 200 grammi di crema al pistacchio Dop di Raffadali. Costo 35 euro (si può acquistare sul sito di Pistacioppo). Completano la linea il panettone classico al pistacchio, quello alle mandorle, il panettone alle nocciole, il panettone nocciole e cioccolato ed il goloso con le pere e il cioccolato.