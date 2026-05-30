La donna al centro dell’evento in occasione della Giornata della Dante

Un interessante evento si e svolto ieri sera in occasione della Giornata della Dante voluto Dall’associazione che porta il nome del sommo poeta presieduta da Enza Ierna. Ieri sera a Casa Sanfilippo per l’occasione si è parlato delle donne nella prima comunità cristiana, nell’arte, letteratura, scienze e nella Divina Commedia. Relatori d’eccezione Il Direttore dell’ufficio beni ecclesiastici Don Giuseppe Pontillo, la direttrice del Museo Diocesano Domenica Brancato il Prof Giuseppe Capraro, la giornalista Margherita Trupiano e il grande ufficiale Paolo Cilona Presenti i Club Inner Wheel Club di Agrigento presieduto da Patrizia Di Giovanni Vitellaro e Soroptimist di Agrigento guidato in questo biennio da Marianna Barraco che hanno patrocinato l’ iniziativa.

La serata è stata arricchita dal contributo delle poetesse Giuseppina Mira Elena Musso Anna Vitello e Liliana Arrigo e la lettrice Tania Cutugno che insieme all’artista Sandro Re che ha regalato emozionanti pagine di letteratura unitamente alla possente voce del tenore Davide Guarraci. Direttore artistico è stato Fabrizio Randazzo.