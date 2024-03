Sostenibilità in movimento, sfida tutta “green” AMTS: l’evento a Catania

La mobilità sostenibile chiama, la formazione di qualità risponde. Una sfida tutta “green” quella vinta dall’AMTS Spa (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania) che, grazie a Universo S.r.l., partner strategico ed operativo nell’utilizzo dei Fondi Interprofessionali, è riuscita a cambiare pelle e a stare al passo con i tempi, abbracciando tutte le dimensioni nuove del trasporto pubblico locale.

Conversione elettrica del parco mezzi, evoluzione in chiave green dei servizi: un percorso fatto di riqualificazione del personale in chiave di competitività che i protagonisti racconteranno nel corso dell’evento dal titolo “Sostenibilità in movimento: impatti della formazione all’interno di AMTS” in programma venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 9, a Palazzo Platamone in Via Vittorio Emanuele II, n. 122 a Catania. La città di Catania, grazie all’esperienza di AMTS, diventa così simbolo di eccellenza, esempio virtuoso riconosciuto anche da Fonservizi (Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali) che promuove, finanzia e sostiene la realizzazione dei piani formativi e che con l’occasione presenterà le nuove opportunità di finanziamento dell’Avviso 1/2024.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania (ODCECCT), Salvatore Virgillito, ad introdurre i lavori sarà l’Amministratore Unico di AMTS, Giacomo Bellavia.

Tra gli interventi in programma, ci sarà quello di Daniela La Porta, Project Manager Universo S.r.l., che parlerà del case history AMTS: “Amo dire – spiega La Porta – che noi siamo i consulenti buoni. Arriviamo, valutiamo i gap aziendali, individuiamo insieme agli imprenditori, i consulenti e i formatori che ci possono aiutare a raggiungere gli obiettivi aziendali e procediamo a trovare i finanziamenti. Universo eroga solo formazione finanziata, con l’obiettivo di non deludere la fiducia che le aziende gli hanno dato sin dal primo momento”.

Interverranno inoltre:

Simonetta Murolo, Consigliera Odcec di Catania (“Analisi delle aziende e percorsi di competitività”);

Giovanni Greco, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Catania (“Il caso AMTS: una prospettiva attuale);

Salvatore Caprì, Dirigente AMTS (“Progettualità e Stato dell’Arte in AMTS”);

Stefania Tomaro, Direttore Generale Fonservizi (“Fonservizi come strumento di innovazione”);

Manuela De Santis, Responsabile Area Comunicazione e Avvisi Pubbl. Fonservizi (“Focus sull’Avviso 1/2024”);

L’evento, che sarà moderato dal giornalista Salvatore Acciardi, è valido ai fini della Formazione professionale continua (Fpc) dei Commercialisti ed Esperti Contabili e ai fini della Formazione continua obbligatoria (Fco) dei Consulenti del Lavoro.