Discarica abusiva di materiali pericolosi: sequestrata

Un’area di circa 20mila metri quadrati in cui era stata realizzata una vera e propria discarica abusiva di materiali pericolosi è stata sequestrata a Erice, nel Trapanese, dai carabinieri. In località Torrebianca i militari hanno trovato accatastati rifiuti di ogni genere: carcasse di auto e roulotte, lastre di eternit, arredi, sfabbricidi e rifiuti edilizi. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell’immensa discarica a cielo aperto. A Mazara del Vallo, in località Borgata Costiera, i carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo – distaccamento di Trapani, invece, hanno fermato e controllato un autocarro carico di rifiuti. Sul mezzo terra e roccia da scavo, tubazioni per irrigazione, residui di lavorazioni in plastica e sfabbricidi pronti per essere scaricati in una vecchia cava dismessa. I militari hanno identificato e denunciato le persone a bordo dell’autocarro, un 76enne, un 64enne e 61enne, procedendo al sequestro dell’area e dell’autocarro utilizzato per il trasporto.