A Burgio una mostra sulle ceramiche delle antiche botteghe

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio dei beni storico- artistici, sarà inaugurata a Burgio il 23 Dicembre 2018, alle ore 11, la mostra “Mastri ‘Nall’Arte – Ceramiche delle antiche botteghe di Burgio”, iniziativa promossa dal Comune di Burgio e realizzata in collaborazione con questa Soprintendenza

Regionale ai BB.CC.AA. di Agrigento.

L’iniziativa ha avuto la condivisione della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, il patrocinio del Dipartimento Culture e Società dell’ Università degli Studi di Palermo, dell’Osservatorio per le Arti Decorative in

Italia “Maria Accascina” e dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.