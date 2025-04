A Cianciana il primo ambulatorio infermieristico comunale dell’Agrigentino

Sarà inaugurato venerdì prossimo, alle 18, il primo ambulatorio infermieristico comunale dell’Agrigentino con sede a Cianciana, promosso dall’infermiera Angela Bondì con il supporto del sindaco Francesco Martorana e dell’associazione Insieme per la salute, presieduta da Vincenzo Perzia.

Due anni di lavoro, impegno e trafile burocratiche per la definizione del progetto, sostenuto economicamente con i fondi individuati dal sindaco Martorana che, da venerdì prossimo, sarà a disposizione dei cittadini, mattina e pomeriggio, nella sede del Centro sociale. I cittadini potranno accedervi muniti di prescrizione medica e usufruire di prestazioni di natura infermieristica mentre gli infermieri svolgeranno la propria attività a titolo di volontariato e, solo in una seconda fase, per continuare a finanziare il progetto, sarà possibile accedere ai fondi del 5xmille.

“Questa è una grande opportunità per la comunità montana di Cianciana e per le aree limitrofe – afferma Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento – e, ci auguriamo, sia il primo passo verso l’apertura di altri ambulatori infermieristici sul nostro territorio. L’ambulatorio infermieristico, difatti, è un importante punto strategico per l’assistenza di prossimità per tutti i cittadini, soprattutto, per le persone anziane e i soggetti fragili che hanno difficoltà negli spostamenti, e denota come l’infermiere oggi abbia raggiunto un rilevante grado di autonomia per garantire l’assistenza sanitaria e i trattamenti di salute. Non possiamo che ringraziare Angela Bondì, l’associazione Insieme per la salute con il presidente Perzia e il sindaco Martorana – conclude il presidente Occhipinti – per l’impegno profuso che ha reso possibile la realizzazione del progetto”.