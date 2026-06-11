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A Menfi oltre 111 mila euro per il potenziamento delle spiagge

La nota del sindaco Clemente

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Il comune di Menfi ha ottenuto un finanziamento di oltre 111 mila euro destinato al potenziamento dei servizi e alla valorizzazione del litorale.

​Il progetto mira a migliorare l’accessibilità e la qualità della fruizione delle spiagge menfitane attraverso interventi mirati su: Sicurezza: potenziamento dei servizi di salvataggio e assistenza ai bagnanti; Inclusività: miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità; Servizi e info: potenziamento dei servizi igienici e implementazione dell’infopoint per i turisti. Sostenibilità: promozione di comportamenti eco-responsabili e interventi per il decoro delle aree costiere.

​”Questo risultato conferma la costante attenzione dell’Amministrazione nel cogliere le opportunità dei bandi proposti dall’Assessore Regionale all’Ambiente Giusy Savarino, con l’obiettivo di offrire servizi efficienti e moderni a cittadini e turisti, consolidando l’immagine di Menfi come meta balneare d’eccellenza, inclusiva e sostenibile”, dice il sindaco Vito Clemente.

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