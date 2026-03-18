A Travelexpo torna ‘Penne all’agrodolce’

Dopo qualche anno di assenza, il 2026 segna il ritorno, a grande richiesta, di Penne all’Agrodolce a Travelexpo. L’iconico concorso gastronomico vede protagonisti i giornalisti che si cimentano nelle cucine del CdsHotels Città del Mare di Terrasini nella preparazione di un piatto, tra antipasti, primi, secondi e dolci. Il format non cambia ma quest’anno vedrà una madrina d’eccezione. Giusi Battaglia, nota al pubblico televisivo nazionale come Giusina in Cucina, infatti, presiederà la giuria tecnica, composta da chef professionisti, che valuterà i giornalisti-cuochi per un giorno. La giuria popolare, invece, sarà composta da espositori e ospiti di Travelexpo. Le due giurie non dovranno solo valutare il gusto ma anche la presentazione e l’originalità della portata.

Ma gli aspiranti masterchef saranno seguiti dallo chef Giovanni Piscopo e dal maître Gianfranco Balsamo che li guideranno passo passo nella preparazione del piatto alla scoperta di un dietro le quinte sorprendente.

L’appuntamento è per venerdì 10 aprile alle 20 a Terrasini, nella serata inaugurale di Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, che quest’anno taglia il traguardo delle 28 edizioni.

“La prima edizione si è svolta nel 2000 – ricorda Toti Piscopo – e nei diciassette anni successivi credo che questo concorso abbia contribuito a ricordare la Sicilia gastronomica ed il mondo della comunicazione che si è adoperato per valorizzarlo nelle sue diverse declinazioni ed accezioni”.

Durante la serata, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Siciliana della Stampa e della Federazione Editori Digitali, a Giusina Battaglia verrà consegnata la targa di Magnifico del Turismo 2025 che non ha potuto ritirare nel corso della premiazione, svoltasi nell’ambito della Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre 2025.

L’iscrizione, come sempre è gratuita ed è riservata agli operatori dell’informazione (giornalisti, pubblicisti, praticanti e iscritti alle facoltà universitarie per le qualifiche ai vari settori della comunicazione).