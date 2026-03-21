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A Villa Aurea visitabile la mostra “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano”

Tra le opere esposte spiccano il celebre ritratto del padre, il Premio Nobel Luigi Pirandello

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ visitabile da oggi, nella splendida cornice di Villa Aurea all’interno del Parco della Valle dei Templi, la mostra “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano”.

L’esposizione, organizzata dall’Accademia Nazionale di San Luca di Roma e dal Parco della Valle dei Templi in collaborazione con l’Associazione Fausto Pirandello, celebra uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana del Novecento nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Il percorso raccoglie circa trenta capolavori che documentano l’intera evoluzione creativa dell’artista, dai primi anni Venti fino alla maturità degli anni Sessanta.

Tra le opere esposte spiccano il celebre ritratto del padre, il Premio Nobel Luigi Pirandello, e tele iconiche come “Donne con salamandra” e “Bagnanti sulla spiaggia”. Questa tappa siciliana rappresenta un simbolico ritorno alle origini per l’autore, che trascorse ad Agrigento le sue estati giovanili assorbendo luci e colori fondamentali per la sua poetica.

La mostra, curata da Fabio Benzi e Flavia Matitti, resterà aperta al pubblico fino al 2 giugno 2026 e sarà accessibile con il ticket di ingresso alla Valle.

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