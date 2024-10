Ad Augusta sequestrati 9 tonnellate di buste di plastica illegali

Al porto di Augusta i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme con i carabinieri del Nipaaf di Catania, hanno bloccato un carico di nove tonnellate di buste in plastica illegali, destinate alla raccolta differenziata. Nessuna indicazione era presente sulla compostabilità e sulla biodegradabilità delle buste, né riguardo alla percentuale di plastica riciclata. Le buste, inoltre, venivano vendute dall’importatore a diversi negozi che le utilizzavano poi per il trasporto merci e alimentari. Il carico, diviso in 1.800 colli, è stato quindi sequestrato e l’importatore multato per violazione del testo unico ambientale.