Addio a Sebastiano Lo Monaco, il funerale celebrato a Roma

E’ stato celebrato questa mattina a Roma, nella chiesa degli artisti, in Santa Maria in Montesanto, piazza del Popolo, il rito funebre di Sebastiano Lo Monaco, alla presenza di tanti amici, attori e personaggi del mondo teatrale. Dopo il rito funebre, le spoglie di Sebastiano, uno dei grandi interpreti dell’opera pirandelliana, sono partite per la Sicilia. A Floridia, suo paese d’origine, si terrà una cerimonia religiosa per ricordare l’uomo e l’attore che non c’è più.

L’attore è morto a 65 anni, ha diretto il Teatro di Messina e – dal 2015 al 2020 – il Teatro Pirandello di Agrigento. Malato da tempo, grande attore e regista, cultore e profondo conoscitore delle opere pirandelliane è stato protagonista anche di ruoli di primo piano nelle tragedie al Teatro greco di Siracusa. Dopo il diploma all’Accademia di Arte Drammatica, Lo Monaco aveva scelto di dedicarsi al teatro – con qualche incursione in tv e al cinema, con Avati –, in una carriera che lo ha portato anche a collaborare con Enrico Maria Salerno, Salvo Randone e Adriana Asti. “Appresa la notizia della morte di Sebastiano l’intera governance della Fondazione Teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio,” questo il messaggio di cordoglio dalla pagina del Teatro Pirandello di Agrigento.