Aereo ultraleggero scomparso dai radar: a bordo due avvocati in vacanza in Sicilia

Continuano senza sosta le ricerche dell’aereo ultraleggero, un biposto Tecnam P2008, scomparso dai radar ieri sera mentre sorvolava la costa tirrenica della Calabria. A bordo del velivolo due avvocati romani in vacanza in Sicilia: si tratta di Carlo Arnulfo, 64 anni residente a Roma, e della compagna Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera ma anche lei residente a Roma. L’ultraleggero è partito da Capo d’Orlando ed era diretto a Sibari. A segnalare la scomparsa sono stati i familiari delle due persone a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura. A supporto è stato inviato anche personale Sapr abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero in versione Sar (Ricerca e soccorso) dell’Aeronautica Militare. L’ultraleggero era partito domenica mattina, alle 9:30, dalla pista di campo di volo di Capo d’Orlando in contrada Tavola Grande. Sabato mattina era atterrato nel Messinese dopo essere partito dall’avio superficie di Giubiliana, in provincia di Ragusa.