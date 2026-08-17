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Aereo ultraleggero scomparso dai radar: a bordo due avvocati in vacanza in Sicilia

A segnalare la scomparsa sono stati i familiari delle due persone a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Continuano senza sosta le ricerche dell’aereo ultraleggero, un biposto Tecnam P2008, scomparso dai radar ieri sera mentre sorvolava la costa tirrenica della Calabria. A bordo del velivolo due avvocati romani in vacanza in Sicilia: si tratta di Carlo Arnulfo, 64 anni residente a Roma, e della compagna Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera ma anche lei residente a Roma. L’ultraleggero è partito da Capo d’Orlando ed era diretto a Sibari. A segnalare la scomparsa sono stati i familiari delle due persone a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura. A supporto è stato inviato anche personale Sapr abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero in versione Sar (Ricerca e soccorso) dell’Aeronautica Militare. L’ultraleggero era partito domenica mattina, alle 9:30, dalla pista di campo di volo di Capo d’Orlando in contrada Tavola Grande. Sabato mattina era atterrato nel Messinese dopo essere partito dall’avio superficie di Giubiliana, in provincia di Ragusa. 

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