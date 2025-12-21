Aeroporto Catania, via ai lavori per la demolizione del Terminal Morandi

Via ai lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, presso l’aeroporto di Catania, una delle opere primarie del Piano di Sviluppo Aeroportuale, con un investimento complessivo stanziato per l’operazione di oltre 3 milioni di euro.

Le attività di cantiere si articoleranno secondo un cronoprogramma rigoroso con l’obiettivo di ultimare la demolizione entro la primavera del 2026 L’intervento è stato progettato per essere eseguito a scalo pienamente operativo. La priorità assoluta sarà infatti garantire la massima efficienza dei servizi aeroportuali, minimizzando ogni possibile impatto sull’esperienza dei passeggeri. Attraverso una gestione accurata della viabilità e delle aree di cantiere, le operazioni di volo e di transito procederanno regolarmente, assicurando che la crescita dell’infrastruttura non interferisca con il comfort di chi viaggia.

Sotto il profilo tecnico, è stata scelta la via della demolizione selettiva (o strip-out). Questo metodo permetterà di smantellare la struttura in modo chirurgico e sostenibile, separando i materiali direttamente in loco per favorirne il riciclo. Tale approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma garantisce anche un controllo rigoroso delle polveri e dei rumori, a ulteriore tutela dei passeggeri.

L’evento ha visto la presenza del Vicario del Prefetto e Viceprefetto di Catania Giovanna Longhi, l’assessore all’urbanistica del Comune di Catania Luca Sangiorgio, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Antonio Belcuore, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Presidente SAC Anna Quattrone e l’Amministratore Delegato di SAC Nico Torrisi.

Il nuovo Terminal B, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di Sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, in linea con le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni.

“Oggi lo scalo di Catania volta pagina, lasciandosi alle spalle una configurazione spaziale non più adeguata alle esigenze attuali per abbracciare una nuova identità architettonica. Questo intervento rappresenta concretamente l’impegno di SAC non solo nei confronti della Sicilia, ma anche della città di Catania e dei suoi cittadini: vogliamo che chi arriva o parte dal nostro aeroporto percepisca sin da subito un senso di modernità, attenzione e qualità. La demolizione del Terminal Morandi costituisce un investimento sul “biglietto da visita” dell’Isola e della città, oltre che un passaggio fondamentale per consentire alla struttura aeroportuale di accogliere in modo più efficiente e funzionale i tantissimi passeggeri che transiteranno su Catania nei prossimi anni, coniugando sviluppo infrastrutturale, accoglienza e rispetto del valore del territorio che rappresentiamo”, Anna Quattrone, Presidente #SAC