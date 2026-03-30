Trapani

Aeroporto di Trapani Birgi: al via la stagione estiva 2026 con il secondo aeromobile Ryanair

Ventiquattro destinazioni operative, sei nuove rotte e una crescita del +60% nella stagione invernale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Con l’arrivo odierno del secondo aeromobile Ryanair basato, l’Aeroporto di Trapani Birgi celebra ufficialmente l’avvio della stagione estiva 2026. A partire dalla mattinata di domani, i due velivoli del vettore irlandese decolleranno sin dalle prime ore del giorno, ampliando il network dello scalo a 24 destinazioni complessive.

Alle rotte già operative dal mese di gennaio si aggiungono sei nuove destinazioni: Stoccolma, Bournemouth, Saarbrücken, Lublino, Verona e Bari. Un’offerta che conferma la crescente attrattività dello scalo trapanese come polo di connettività per l’intera Sicilia occidentale, sia per i flussi turistici in entrata sia per i residenti.

“L’estate 2026 parte nel migliore dei modi per il nostro Aeroporto. Accogliamo felicemente l’arrivo del secondo aeromobile Ryanair, con i relativi equipaggi di volo basati, quale ulteriore segnale di crescita. La stagione invernale appena conclusa conferma una crescita del +60% di movimenti rispetto al medesimo periodo 2024-2025, e ci apprestiamo ad iniziare una stagione estiva con una stima del +30% rispetto al 2025″, dichiara Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.

“Il risultato di oggi si inserisce in un percorso di crescita strutturata che ha visto Airgest conseguire una serie di obiettivi significativi nel corso degli ultimi mesi. Tra i principali traguardi raggiunti: l’annuncio del doppio basamento Ryanair a Trapani Birgi, che ha rappresentato un segnale di fiducia determinante da parte del vettore irlandese; il lancio del network estivo 2026 con 24 rotte, presentato nell’ambito di BIT Milano; il consolidamento dei rapporti istituzionali con scali europei partner come l’aeroporto di Lublino; e l’avvio del volo inaugurale per Saarbrücken, che ha aperto un collegamento diretto con il mercato tedesco. Il tutto supportato da un piano di restyling del terminal e da una convenzione regionale da 21 milioni di euro a sostegno dello sviluppo infrastrutturale dello scalo”, ha concluso Ombra.

Con il pieno regime del doppio basamento, Trapani Birgi si posiziona come uno degli scali in più rapida crescita del Mezzogiorno, pronto ad accogliere volumi record di passeggeri nella stagione più attesa dell’anno.

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