Aggredisce e maltratta la moglie, arrestato operaio agrigentino 

Avrebbe maltrattato e aggredito la moglie in più occasioni, anche davanti ai figli minorenni, provocandole uno stato d’ansia e terrore. La donna, stanca dei continui soprusi, si è rivolta ai carabinieri che hanno messo fine alle violenze. I militari dell’Arma hanno arrestato un operaio trentenne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento su disposizione del gip. La vicenda ha origine nei mesi scorsi quando, in seguito alle violenze, era anche stato attivato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica.