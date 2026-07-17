Lite tra vicini finisce nel sangue: morto 69enne

Un uomo di 69 anni, Vito Petrino, e’ stato ucciso a coltellate in via Papa Sergio XXIII, nel quartiere di Bonagia, a Palermo. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione con l’aggressore, forse un vicino di casa, che poi si e’ dato alla fuga. La moglie è stata strattonata durante la fuga dell’assassino. Sul posto il personale del 118 ma per l’uomo non c’era piu’ nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia, che è ora impegnata nella ricerca dell’assassino, ancora in fuga.