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Lite tra vicini finisce nel sangue: morto 69enne

La polizia è impegnata nella ricerca dell’assassino ancora in fuga

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 69 anni, Vito Petrino, e’ stato ucciso a coltellate in via Papa Sergio XXIII, nel quartiere di Bonagia, a Palermo. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione con l’aggressore, forse un vicino di casa, che poi si e’ dato alla fuga. La moglie è stata strattonata durante la fuga dell’assassino. Sul posto il personale del 118 ma per l’uomo non c’era piu’ nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia, che è ora impegnata nella ricerca dell’assassino, ancora in fuga.

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