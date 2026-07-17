Favara, scontro tra un’auto e uno scooter: un ferito

Scontro frontale tra un’automobile e uno scooter a Favara, lungo via Pio La Torre. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasferito il motociclista in ambulanza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. (FOTO SICILIA TARGET)