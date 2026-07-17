Caltanissetta

Aggredisce l’ex compagna al culmine di una lite in presenza dei figlio: arrestato

Dopo la convalida dell'arresto il gip ha disposto per l'uomo il divieto di avvicinamento dalla donna e dai figli minori e disponendo l'applicazione del braccialetto elettronico.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Al culmine di una lite ha aggredito l’ex compagna incurante della presenza dei figli minori. Un 36enne disoccupato è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato a Caltanissetta con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. Gli agenti sono intervenuti ieri sera nell’abitazione della coppia dopo la richiesta di aiuto arrivata dall’uomo e dalla donna. Il primo denunciava di essere stato aggredito dall’ex con dello spray urticante; la seconda di essere stata picchiata dal 36enne che aveva ferito anche il figlio minorenne. A casa i poliziotti hanno trovato l’uomo ubriaco, che ha tentato di scagliarsi contro di loro, l’ex compagna con ferite al volto e alle braccia e uno dei due bimbi con lesioni alla schiena. Entrambe le vittime sono state condotte al pronto soccorso per essere medicate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si sarebbe presentata a casa dell’ex per prendere i figli minori e, dopo un alterco tra i due, l’uomo l’avrebbe afferrata al braccio, ricevendo lo spray urticante al volto. Dopo la convalida dell’arresto il gip ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi frequentati da lei e dai figli minori, fissando in 700 metri la distanza minima da osservare e disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico.

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