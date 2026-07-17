Minaccia di morte la sorella e le incendia l’auto: arrestato

Prima le minacce di morte alla sorella, poi le fiamme che hanno avvolto alcune auto parcheggiate sotto casa, mettendo a rischio anche le abitazioni vicine. Tragedia sfiorata a Paternò, nel Catanese, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 35enne.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un incendio e giunti sul posto hanno trovato l’uomo nelle immediate vicinanze delle vetture in fiamme, con evidenti tracce di bruciatura sugli indumenti e residui di fuliggine sul volto, intento a inveire contro la sorella affacciata al balcone. Fermato e perquisito, aveva in tasca anche un accendino. Vicino alle auto date alle fiamme, invece, i carabinieri hanno trovato una bottiglia di plastica parzialmente distrutta dalle fiamme, ritenuta compatibile con un innesco artigianale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’incendio sarebbe partito da una utilitaria alimentata a metano, di proprietà della sorella dell’uomo, per poi propagarsi rapidamente, coinvolgendo anche altre due vetture. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.

Alla base dell’episodio vi sarebbero dissidi familiari tra il 35enne e la sorella, che sarebbe stata minacciata di morte dall’uomo anche attraverso messaggi sui social. Nell’abitazione del 35enne sono stati trovati e sequestrati una pistola a salve con tappo rosso alterato e di un fucile soft air riproduzione di una carabina Colt M4, nascosti in una scatola nella camera da letto. L’uomo deve rispondere di incendio e minaccia aggravata.