Ravanusa

Ravanusa, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Palasport Comunale

La struttura rinnovata da oggi porterà il nome di “Lorenzo Miceli”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Ravanusa domani, domenica 23 novembre 2025, alle ore 11:00, verrà inaugurato il rinnovato Palasport Comunale, che da oggi porterà il nome di “Lorenzo Miceli”.

“Una scelta profondamente sentita, che vuole rendere omaggio a un nostro caro concittadino, già consigliere comunale del nostro Comune, cresciuto nei valori più autentici dello sport: impegno, lealtà, rispetto e passione, dice il sindaco Pitrola che continua: “Lorenzo ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Dedicargli questo spazio significa continuare a far vivere il suo esempio e trasmetterlo alle future generazioni. Domani sarà un momento di comunità, di memoria e di rinascita.La presenza della comunità sarà il modo più bello per onorare Lorenzo e per celebrare lo sport come luogo di crescita e unione.”

