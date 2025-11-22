Trapani

In auto con 200 grammi di cocaina, a casa aveva fucile e munizioni: due arresti

I militari dell’Arma sottoponevano a controllo i due soggetti che viaggiavano a bordo della stessa autovettura

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e violazione inerente le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, due castelvetranesi, di 45 anni e 39 anni. I militari dell’Arma, durante un posto di blocco lungo la via Piersanti Mattarella, sottoponevano a controllo i due soggetti che viaggiavano a bordo della stessa autovettura.

Il particolare stato di agitazione mostrato dai due, in particolare dal 45enne che risultava in atto sottoposto alla sorveglianza speciale, ha indotto i Carabinieri ad eseguite una perquisizione all’esito della quale sono stati rinvenuti oltre 200 gr. di cocaina occultati sotto il sedile dell’auto.   

Le successive attività eseguite nelle abitazioni dei due indagati hanno permesso di rinvenire a casa del 39enne bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, mentre presso l’abitazione del 45enne 53 cartucce a pallini calibro 12 e un fucile special vickers steel il tutto posto sotto sequestro per inottemperanza alla normativa relativa al Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Contestualmente veniva deferito all’A.G. il padre del 45enne detentore senza giustificato motivo di una spada e tre cartucce a pallettoni cal. 12. I due arrestati, a seguito dell’udienza di convalida sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

