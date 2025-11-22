Sport

Volley serie B, trasferta con il nuovo innesto per Scalia Sciacca a Santa Teresa Riva

La squadra guidata da coach Frinzi Russo potrà contare sull’esordio del nuovo arrivato Andrea Ferru, schiacciatore sardo di 22 anni, alto 1,92 metri, proveniente dal Palermo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Scalia Sciacca Volley si prepara alla settima giornata del campionato di Serie B maschile, Girone H. Domenica 23 novembre alle ore 18 i saccensi saranno impegnati in trasferta a Santa Teresa Riva, in un match insidioso ma fondamentale per riprendere la marcia dopo lo stop interno contro il forte Corigliano.

La squadra guidata da coach Frinzi Russo potrà contare sull’esordio del nuovo arrivato Andrea Ferru, schiacciatore sardo di 22 anni, alto 1,92 metri, proveniente dal Palermo, formazione con cui ha disputato le prime sei giornate del torneo. Un rinforzo che amplia la rosa e consente di avere più alternative. 

Il gruppo saccense si presenta compatto e motivato, determinato a conquistare una vittoria preziosa contro un avversario che in classifica vanta quattro punti in più. L’obiettivo è muovere la graduatoria e rilanciare il cammino stagionale con l’entusiasmo del nuovo innesto.

