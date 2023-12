Agrigento, pubblicati avvisi assistenza genitorialità e servizi educativi

Marco Vullo, Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, comunica alla cittadinanza che sotto l’albero di Natale sono stati pubblicati 3 Avvisi attraverso il Distretto socio-sanitario D1 che daranno respiro alle famiglie e ai fragili per azioni di sostegno e di welfare essenziali per chi necessita assistenza. “Un Natale ricco di Avvisi che possono contribuire in maniera forte a processi di sostegno alle famiglie e ai fragili e di integrazione sociale. Il primo Avviso riguarda l’Assistenza alla Genitorialità rivolto ai beneficiari del reddito di inclusione e del reddito di cittadinanza in situazioni di fragilità, difficoltà e disagio.

Infatti tramite gli operatori economici accreditati saranno garantiti una serie di servizi i minori 0-18 anni. I destinatari del servizio sono minori di cittadini residenti nei comuni del Distretto D1 facenti parte di nuclei familiari beneficiari dell’ex reddito di cittadinanza o adesso Adi (Assegno di Inclusione). I servizi riguardano: Supporto in attività extrascolastiche; Inclusione sociale; Promozione dell’autonomia personale e sociale; Accompagnamento e autonomia.

La domanda va presentata seguendo tutte le indicazioni nella sezione Avvisi del Comune di Agrigento e al seguente link: www.servizisocialiweb.it. Le domande vanno presentate dalle ore 12.00 del 18 dicembre ed entro le 24.00 del 28 dicembre. Naturalmente sarà stilata una graduatoria dal numero componenti del nucleo familiare al valore ISEE. Alla stessa stregua gli altri 2 Avvisi : Servizio Educativa Domiciliare e servizio di Assistenza Domiciliare sono stati pubblicati.

Seguendo sempre il seguente link: www.servizisocialiweb.it, sono spiegati tutti i passaggi per presentare le istanze che hanno la stessa scadenza del 28 dicembre entro le ore 24.00. L’Assessore Marco Vullo conclude: “Siamo riusciti grazie all’impegno degli uffici del Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario D1 e del lavoro degli assistenti sociali di tutti gli undici comuni associati ad impegnare tutte le risorse del Fondo Povertà che sono uno strumento utilissimo per dare man forte ai fragili, ai minori e alle famiglie in difficoltà al fine di garantire forme di sostegno e assistenza mirata e diretta per chi necessita aiuti concreti per una migliore qualità di vita”.