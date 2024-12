Agrigento, scontro tra auto e scooter: ferita una 18enne

Scontro tra un’auto e uno scooter alla rotatoria di Porta Aurea, a ridosso della Valle dei Templi. Ad avere la peggio una 18enne a bordo dello scooter trasferita da una ambulanza del 118 al Pronto soccorso di Agrigento per le ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura non avrebbe rispettato il segnale di stop centrando in pieno il mezzo a due ruote. Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Locale che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.