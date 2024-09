Agrigento, troppe iscrizioni al liceo Leonardo: sei classi trasferite in via Cimarra

Sei nuove classi del Liceo Scientifico Leonardo, per il numero elevato di nuove iscrizioni, saranno trasferite dal 30 settembre nell’edificio in via Cimarra, utilizzato dal Liceo scientifico Politi;

Tali locali sono stati individuati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per contenere ulteriori sei classi, richieste dalla Dirigente del Liceo Scientifico Leonardo, in ragione di un numero elevato di iscrizioni.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio, Michelangelo Di Carlo, ha compiuto, questa mattina, un sopralluogo in altri locali in corso di ristrutturazione, constatando la conclusione dei lavori per avviare, immediatamente, il trasferimento delle classi IV° e V° del Liceo scientifico Leonardo, come deciso dalla Dirigente scolastica.

Il Dirigente del Libero Consorzio, Michelangelo Di Carlo, ha incontrato, ieri, una delegazione di studenti interessati al trasferimento che hanno rappresentato le notevoli difficoltà a seguire le lezioni in orario pomeridiano, essendo in gran parte pendolari.

Il Libero Consorzio comunale ritiene, opportuno, precisare che tale soluzione non ha un carattere definitivo ma temporaneo per l’anno scolastico 2024-2025, sottolineando che, l’Ente Provincia, intende, proseguire il percorso di dismissione delle strutture scolastiche in affitto, percorso già avviato.

Il Dirigente Michelangelo Di Carlo invita, dunque, tutti i dirigenti scolastici ad accogliere le nuove iscrizioni di studenti tenendo conto del numero di aule disponibili per ciascuno dei propri Istituti.