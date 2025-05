Festa della Legalità a Favara, al via le iniziative per ricordare le vittime innocenti di mafia

Al via alla 17esima edizione della Festa della Legalità a Favara. Come ogni anno, la città è stata attraversata da una carovana gioiosa e colorata per celebrare il valore della legalità e il ricordo delle vittime della criminalità organizzata come Mario Francese, Ninni Cassarà, giudice Antonino Saetta, appuntatoCalogero Cicero e il carabiniere Fedele De Francisca e Peppino Impastato.

Durante la mattinata è stato inaugurato l’opera artistica “La Scaletta della Legalità” realizzata dal maestro Lillo Todaro in corso Vittorio Veneto e consegnato il V Trofeo “G. Tuzzolino/G. Parello” alla città di Agrigento da parte del C.A.M.E. dei Templi di Favara nelle mani del sindaco di Francesco Miccichè. Tra gli organizzatori, l’A.I.D.O e Unitre Empedocle.

Vari eventi durante la settimana che vedranno coinvolti gli studenti degli istituti scolastici di Favara; venerdì 9 maggio la Manifestazione Generale: alle ore 8.30-9.15: raduno in Piazza Don Giustino. Ore 9.30: Partenza del corteo in direzione Piazza Cavour, Ore 10.00: Piazza Cavour: Deposizione Corona di fiori al Monumento ai Caduti delle guerre e alle Vittime innocenti della mafia; saluti delle Autorità; scopertura e presentazione della maxi tela dedicata alla città di Agrigento; consegna del 7° Trofeo “Salvatore Cucchiara” alla Dotto ressa Liliana Militello; passaggio dello Stendardo della Legalità dal Centro Studi e Ricerca “Calogero Marrone” al C.I.F. di Favara.

Durante la manifestazione, con l’iniziativa “Pane, Olio e Legalità”, si può gustare il pane condito con l’olio e accompagnato da pensieri scritti dagli alunni. Il tutto preparato dagli Allievi dell’Istituto Alberghiero “G. Ambrosini”.

Ore 9.30: Centro Culturale Guttuso, Incontro con le mamme della Casa Circondariale Petrusa di Agrigento.