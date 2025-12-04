Ultime Notizie

Agrigento, varato l’aumento delle ore dei lavoratori part-time: la soddisfazione della Cisl Fp

L'incremento sarà operativo dal prossimo 1 aprile, con il monte orario che passerà da 34 a 36 ore settimanali.

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

La  Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, tramite il proprio segretario generale Salvatore Parello, esprime piena soddisfazione per l’approvazione da parte del Comune di Agrigento del bilancio comunale che consentirà, a partire dal 1° aprile 2026, l’aumento dell’orario contrattuale dei lavoratori part-time del Comune di Agrigento da 34 a 36 ore settimanali.

“Si tratta  – dichiara il segretario – di una giornata molto significativa, che segna il definitivo riconoscimento del contratto a tempo pieno per queste lavoratrici e questi lavoratori, dopo un percorso lungo e complesso e mette la parola fine all’annosa problematica del part time involontario. Desideriamo sottolineare il grande impegno profuso dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunale, che ha accolto le nostre rivendicazioni e ci ha consentiti di giungere a questo risultato. Un ringraziamento particolare va al sindaco Francesco Miccichè, al presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà e al consigliere comunale Angelo Vaccarello per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione riservata alle esigenze del personale. Questo traguardo – conclude Parello – rappresenta un passo avanti importante per la tutela dei diritti e della dignità lavorativa”. 

