Aica, Francesco Puma verso la nomina a presidente del Consiglio di amministrazione 

Il nome designato a guidare il Consiglio di amministrazione di Aica è quello di Francesco Puma, ingegnere ed ex dirigente del comune di Racalmuto. Puma sembra essere in pole position per guidare il Cda dell’azienda idrica dei comuni agrigentini rimasto senza governance ormai da quasi un mese.

Domani – giovedì 24 luglio – potrebbe essere la giornata decisiva per la nomina dei tre membri del nuovo consiglio di amministrazione. Oltre all’ingegnere Puma, che come detto potrebbe essere indicato come nuovo presidente, ci sono anche Danila Nobile, commercialista canicattinese, e Giovanni Borsellino, di Sciacca, attualmente direttore del gruppo Azione Costiera Flag.Gac.