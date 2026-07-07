Al terminal di Porto Empedocle nuovo corner multimediale alla scoperta della Vigata di Camilleri

Il terminal della stazione marittima di Porto Empedocle si arricchisce del nuovo corner multimediale della Strada degli Scrittori, pensato per accompagnare i viaggiatori alla scoperta della vera Vigàta letteraria di Andrea Camilleri. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, alle ore 17, all’interno del Terminal della Stazione marittima di Porto Empedocle. A presentare il nuovo spazio saranno Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, e Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori. Saranno presenti le autorità del territorio.

“Con questo corner multimediale – commenta Annalisa Tardino – il terminal di Porto Empedocle accoglie i viaggiatori offrendo loro un primo incontro con il patrimonio culturale della nostra terra, trasformando il tempo dell’attesa in un’occasione di scoperta, di conoscenza. La collaborazione con la Strada degli Scrittori dimostra come infrastrutture e cultura possano dialogare in modo efficace, contribuendo a valorizzare il territorio e a rafforzarne l’attrattività turistica. Mi piace ribadire un concetto: il porto non è soltanto un’infrastruttura destinata ai traffici e ai collegamenti, ma anche un luogo capace di creare relazioni, custodire la memoria e accompagnare chi arriva alla scoperta di una Sicilia che, attraverso le pagine di Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, continua a parlare al mondo”.

Il corner è destinato a diventare una presenza permanente nel terminal di Porto Empedocle-Vigàta, quale punto di accesso a un itinerario che attraversa i luoghi simbolo della Strada degli Scrittori. Un percorso che, mediante le opere e le biografie dei suoi autori, racconta la storia, l’identità, la bellezza, il riscatto e le tradizioni, anche gastronomiche, del territorio.

Spiega Felice Cavallaro: “Come è già avvenuto nelle altre tappe, o “piazze”, della “Strada”, da Racalmuto a Palma di Montechiaro, anche questa installazione è pensata per i viaggiatori, che in appena dieci minuti potranno immergersi nella vera Vigàta raccontata da Camilleri e nelle altre suggestioni letterarie del territorio, dalla Regalpetra di Sciascia alla Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.