Porto Empedocle, l’ultimo saluto a Paolo Ficarra: folla commossa ai funerali del 46enne

Una folla silenziosa e commossa ha partecipato ai funerali dell’imprenditore Paolo Ficarra, 46 anni, celebrati nella Chiesa Madre di Porto Empedocle. L’uomo è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di via Nereo, l’arteria che collega la zona dei lidi empedoclini alla Scala dei Turchi. Si è spento all’ospedale di Agrigento.

Per il giorno dei funerali l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia. In tanti hanno voluto essere presenti alle esequie per tributare l’ultimo saluto a un concittadino conosciuto e stimato. Al termine della celebrazione, sulle note di “Siamo qui” di Vasco Rossi, il feretro ha lasciato la chiesa tra le lacrime dei familiari e l’abbraccio della comunità. Un momento particolarmente toccante che ha racchiuso il dolore di un’intera città, strettasi attorno alla famiglia Ficarra nel giorno dell’ultimo saluto.