Catania

Aeroporto di Catania, ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato

I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli.

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da red a orange, è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.

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