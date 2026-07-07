Aeroporto di Catania, ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da red a orange, è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.