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Maxi incendio al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle, Vigili del fuoco in azione 

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione



Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle. La struttura, seppur non operativa, è utilizzata come deposito-archivio dal Comune. Le fiamme sono divampate intorno le 15 e, in breve tempo, si sono propagate in tutta l’area. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che per diverse ore hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e spegnere il rogo. Sul posto anche le forze dell’ordine. 

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