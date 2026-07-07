Agrigento

Accoglienza turistica, via libera al bando per ottenere i contributi

I Comuni potranno chiedere contributi o forme di cofinanziamento per progetti culturali, sportivi, di spettacolo e di promozione dei prodotti tipici locali

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

E’ pubblicato sulla home page del Libero Consorzio Comunale di Agrigento www.provincia.agrigento.it (sez. “In evidenza”) l’avviso per i Comuni della provincia per la concessione di contributi finalizzati al miglioramento dell’accoglienza turistica. L’avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale del Settore Turismo su atto di indirizzo della Presidenza del Libero Consorzio per l’individuazione di progetti, eventi e manifestazioni organizzati dai Comuni in grado di attrarre sia i residenti della provincia che i turisti, in particolare gli eventi che si rifanno alla tradizione culturale e turistica del territorio. 

I Comuni potranno chiedere contributi o forme di cofinanziamento per progetti culturali, sportivi, di spettacolo e di promozione dei prodotti tipici locali, e non dovranno avere già ottenuto dal Libero Consorzio Comunale finanziamenti per progetti similari nell’anno in corso (cofinanziamento o contributo straordinario).  “Stiamo dando la possibilità ai Comuni di migliorare la qualità degli eventi programmati” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “nel rispetto delle prerogative di un Ente come il nostro che è deputato alla promozione e allo sviluppo del territorio, e che sin dal mio insediamento ha erogato risorse per sostenere queste iniziative”.  Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.provincia.agrigento.it entro il prossimo 14 luglio 2026. Per tutti i dettagli: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16800

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