Stalking alla nipote, divieto di avvicinamento per 60enne favarese

Scatta anche il divieto di avvicinamento per un sessantenne di Favara, finito negli scorsi giorni ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori ai danni della nipote. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe perseguitato, insultato e anche aggredito la nipote ventiseienne per motivi non del tutto chiari. Per questo motivo i carabinieri lo avevano arrestato negli scorsi giorni. Adesso il giudice ha disposto anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.