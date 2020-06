Alitalia, vertice Regione e Anci Sicilia: “grave disimpegno”

Tavolo di guerra’ contro Alitalia. Una riunione congiunta del governo regionale e dell’Ufficio di presidenza dell’Anci Sicilia si e’ svolta stamane all’aeroporto di Palermo, negli uffici della Gesap, la societa’ di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. Al centro dell’incontro il “preoccupante isolamento” della Sicilia determinato dalle “irresponsabili scelte” compiute da Alitalia che rischiano di compromettere la stagione turistica e la stessa ripresa economica dell’Isola. La decisione e’ stata presa congiuntamente dal governatore Nello Musumeci e dal presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.

“Non si puo’ lasciare una realta’ splendida e vocata al turismo come quella della Sicilia occidentale e del Trapanese a pochi giorni da luglio, cioe’ dall’apertura ufficiale della stagione turistica, dicendo ‘mi dispiace vado via perche’ abbiamo poche prenotazioni’. Il mercato – ha ricordato Musumeci – non si e’ ancora aperto e quindi e’ naturale che le prenotazioni non siano alte ma inoltre – ha aggiunto il governatore – non si puo’ pensare di annunciare a piacimento 24 ore prima l’abbandono di uno scalo aeroportuale che funziona e vive essenzialmente per il turismo. Una compagnia nazionale non puo’ fare questo”. Secondo il governatore siciliano “Trapani e’ un aeroporto che ha bisogno di essere incoraggiato e sostenuto”. E infine Musumeci si chiede: “Il governo? Che fa? Sta a guardare?”





Il disimpegno di Alitalia dall’aeroporto di Trapani, peraltro, e’ stato al centro dell’incontro che si e’ tenuto ieri a Palazzo Orleans tra il governatore e il presidente di Airgest Salvatore Ombra. Il responsabile della societa’ di gestione dello scalo trapanese ha comunicato al presidente della Regione che gia’ dal primo luglio alcune compagnie riprenderanno i collegamenti tra Birgi e alcune destinazioni nazionali, confermando il proprio impegno per il rilancio dell’aeroporto.

Martedì il presidente della Regione Musumeci incontrerà il ministro dei Trasporti Paola De Micheli.