Naro: frana in area di massimo rischio: chiusa Via Porta Vecchia

Attimi di preoccupazione stamattina e nei giorni scorsi in via Porta Vecchia, a ridosso del centro storico e dell’area del Duomo Normanno di Naro, dove si è verificato uno smottamento che ha interessato la carreggiata di Via Porta Vecchia. La zona colpita è quella immediatamente esterna al tessuto urbano: la strada costeggia un pendio scosceso che degrada verso una vallata sottostante. Sul posto stamattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Sul posto anche la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale di Naro che hanno disposto la chiusura immediata della strada al traffico veicolare e pedonale. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per evitare rischi a persone e mezzi, in attesa di una valutazione tecnica approfondita sulla stabilità del versante.

Il tratto interessato presenta infatti una condizione di potenziale instabilità: il cedimento del ciglio stradale potrebbe evolversi in un arretramento progressivo del piano viabile, specialmente in caso di ulteriori piogge o infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo soprattutto dopo le intense precipitazioni degli ultimi mesi. Particolarmente delicata la posizione di un agglomerato di case presente nella vallata sottostante. Sebbene al momento non risultino danni strutturali agli edifici, la loro collocazione lungo la linea di possibile scivolamento del terreno impone massima attenzione.

La chiusura di via Porta Vecchia trova un riscontro significativo anche nella cartografia ufficiale dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). La mappa PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) relativa alla zona evidenzia infatti che l’area interessata dal cedimento rientra in larga parte in pericolosità da frana elevata (P3), indicata in rosso nella legenda ufficiale.







Secondo la legenda ISPRA:

Rosso scuro – Molto elevata (P4)

Rosso – Elevata (P3)

Arancione – Media (P2)

Giallo – Moderata (P1)

Giallo chiaro – Aree di attenzione (AA)

Il tratto urbano che comprende via Porta Vecchia e il versante immediatamente a valle ricade in una fascia rossa compatta, classificata come P4, cioè il livello massimo di pericolosità per frana.

Questa classificazione implica, infatti, elevata probabilità di fenomeni franosi attivi o riattivabili, possibilità di movimenti di massa con impatto significativo su edifici e infrastrutture, necessità di rigorose limitazioni urbanistiche e interventi strutturali di mitigazione.

Il caso di via Porta Vecchia riporta al centro dell’attenzione il tema della vulnerabilità del centro storico di Naro che nel 2005 è già stato colpito da una frana di grossa entità che portò all’abbattimento di un intero quartiere, quello della Via Vanelle.

Il Sindaco di Naro, Milco Dalacchi, intanto, sui social ha diffuso una nota: “Con Ordinanza Sindacale emessa oggi, è stata disposta la chiusura al traffico di Via Porta Vecchia (dal civico 11 al civico 37) a causa del cedimento di una parte della carreggiata, che rende il tratto pericoloso per la circolazione.

Nelle scorse settimane questo problema – insieme ad altre criticità causate dalle abbondanti piogge – è stato documentato con apposite relazioni tecniche e trasmesso agli organi competenti (Protezione Civile, Genio Civile, Regione Siciliana).

Siamo in attesa degli interventi e delle risorse necessarie per il ripristino in sicurezza.

Invitiamo tutti a spargere la voce sulla chiusura della strada, per evitare disagi e situazioni di pericolo.

Nel più breve tempo possibile verrà collocata la segnaletica idonea”