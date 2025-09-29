Anas, esercitazione nella Galleria Caltanissetta lungo la Ss640

Si è tenuta presso la Prefettura di Caltanissetta la riunione di coordinamento promossa per organizzare una esercitazione, reale e per posti di comando, nella Galleria Caltanissetta realizzata nell’ambito del secondo lotto dei lavori di adeguamento della SS640 “Strada degli Scrittori”.

L’esercitazione, che si svolgerà giovedì 9 ottobre, si rende necessaria per testare i dispositivi di sicurezza della galleria e la macchina dei soccorsi nella configurazione finale di esercizio della galleria in previsione della emissione del decreto di messa in servizio definitiva da parte della Commissione Permanente delle Gallerie in attuazione della procedura prevista dalla normativa di settore per le gallerie della rete stradale di rilevanza europea (Rete TEN).

Durante l’evento sarà simulata una situazione di potenziale pericolo in galleria a seguito di un incidente con principio d’incendio, che imporrà l’attivazione degli impianti di sicurezza a servizio della galleria l’intervento degli organi di pronto soccorso (Vigili del Fuoco, 118, etc.) e l’evacuazione immediata degli infortunati.

L’obiettivo è quello di elevare sempre di più il livello di sicurezza della galleria acquisendo eventuali elementi utili al miglioramento della pianificazione in caso di incidenti, e ottimizzare le capacità operative, organizzative e di coordinamento interforze.

L’esercitazione non coinvolgerà gli utenti della strada.

Nel mese di settembre dello scorso anno era stata svolta un’altra esercitazione nella galleria, ma con uno scenario di traffico in configurazione di cantiere a doppio senso di circolazione su una sola carreggiata. Nel giorno dell’esercitazione, nell’arco temporale compreso tra le ore 9.30 alle ore 14.30, il traffico che percorre la SS 640 diretto verso l’A19 verrà deviato, per il tempo strettamente necessario, attraverso lo Svincolo di Caltanissetta Sud, sulla SS 640 dir e da questa sulla SS 626 sino a raggiungere nuovamente la SS 640 in corrispondenza dello Svincolo SS626-SS640. Analoga deviazione del traffico è prevista negli stessi orari di martedì 30 settembre per l’esecuzione di un sopralluogo congiunto previso tra tecnici i dell’Anas e i tecnici dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) nell’ambito del medesimo procedimento di messa in servizio definitivo della galleria.